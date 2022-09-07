Минпросвещения России издаст учебник по классическому украинскому языку
Замминистра просвещения России Александр Бугаев анонсировал издание учебника по классическому украинскому языку до конца 2022 года.
7 сентября заместитель министра просвещения России Александр Бугаев пообщался с российскими журналистами, сообщив им, что до конца нынешнего года российские эксперты намерены издать полноценный учебник по классическому украинскому языку.
По словам Александра Бугаева, по данному учебнику будут учиться дети, которые проживают в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также на освобождённых территориях Украины в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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