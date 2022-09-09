Финляндия отказалась рассматривать шесть запросов Турции об экстрадиции в рамках соглашений по НАТО

Финляндия объявила, что отклонила просьбу Турции о пересмотре шести запросов об экстрадиции, являющихся предметом требований Анкары разрешить ей присоединиться к НАТО вместе со Швецией.

Минюст Финляндии подтвердило, что в августе получило запрос от Турции на рассмотрение шести ранее отклоненных дел об экстрадиции, и заявило, что решение является окончательным.

«Дела урегулированы, и решение является окончательным. Невозможно обжаловать решение Министерства юстиции, принятое на основании закона об экстрадиции», — заявила советник министерства Соня Варпасуо.

По заявлению Хельсинки, дело может быть пересмотрено только ввиду вновь открывшихся обстоятельств, и только поле повторного запроса Турции.

Турция является единственным государством-членом НАТО, которое выразило несогласие с присоединением двух скандинавских стран, обвинив их в том, что они являются убежищем для людей, связанных с Курдской рабочей партией (РПК), курдской группировкой YPG в Сирии, а также для лиц причастных к неудавшемуся перевороту в Турции в 2016 году.

На июньском саммите НАТО в Мадриде три страны подписали трехсторонний меморандум, в котором Турция дала предварительное согласие на вступление Стокгольма и Хельсинки в обмен на сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Позже Турция заявила, что запросила экстрадицию 12 подозреваемых из Финляндии и 21 из Швеции. Президент Турции заявил, что получил обещание Стокгольма об экстрадиции 73 террористов.

Турецкий парламент еще должен ратифицировать членство Швеции и Финляндии. Три страны встретились в августе, чтобы обсудить условия Анкары, и новая встреча намечена на осень.