Папа Франциск призвал к молитве за покойную королеву Елизавету II и короля Карла III

Верховный понтифик выразил искренние соболезнования королевской семье, говорится в заявлении Ватикана.

Напомним, что в четверг, 8 сентября на 97 году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Утром ее врачи предупредили о резком ухудшении состояния здоровья монархини.

Папа Франциск заявил, что он «глубоко опечален» смертью Елизаветы II, отдав дань уважения «ее жизни непоколебимого служения и ее примеру преданности долгу».

В телеграмме, адресованной новому королю, верховный понтифик выразил искренние соболезнования королевской семье и населению Британии и заверил Карла III в своих молитвах.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 







 

 


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