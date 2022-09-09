Папа Франциск призвал к молитве за покойную королеву Елизавету II и короля Карла III
Верховный понтифик выразил искренние соболезнования королевской семье, говорится в заявлении Ватикана.
Напомним, что в четверг, 8 сентября на 97 году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Утром ее врачи предупредили о резком ухудшении состояния здоровья монархини.
Папа Франциск заявил, что он «глубоко опечален» смертью Елизаветы II, отдав дань уважения «ее жизни непоколебимого служения и ее примеру преданности долгу».
В телеграмме, адресованной новому королю, верховный понтифик выразил искренние соболезнования королевской семье и населению Британии и заверил Карла III в своих молитвах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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