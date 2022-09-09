Великобритания на два года замораживает цены на электроэнергию
Лиз Трасс, новый премьер-министр Великобритании, объявила о пакете в 150 миллиардов фунтов стерлингов, который, как ожидается, заблокирует рост цен на энергию для домашних хозяйств на уровне около 2500 фунтов стерлингов в течение двух лет.
Аналогичную поддержку должны получить и предприятия. Правительство решило профинансировать спасение за счет кредитов, а не взимать более высокие налоги с энергетических компаний, сообщает ВВС.
Национальная ценовая планка Великобритании за электроэнергию в настоящее время составляет 1971 фунт стерлингов в год. Однако с 1 октября благодаря решению регулятора энергетического рынка Ofgem он увеличится до 3 549 фунтов стерлингов.
Для сравнения, год назад предельная цена была на уровне 1277 фунтов стерлингов. Британское правительство указывает, что причиной роста цен на энергоносители является российская спецоперация в Украине.
Новый премьер-министр Великобритании объявила, что средние счета за электроэнергию домохозяйств будут поддерживаться на уровне около 2500 фунтов стерлингов в год в течение двух лет в соответствии с новой правительственной схемой "гарантии цен на энергию". Таким образом, правительство остановит огромный скачок цен, сообщает агентство Reuters .
В свою очередь, компании и учреждения государственного сектора получат аналогичную поддержку, но только сроком на 6 месяцев. Ожидается, что в ближайшее время правительство предоставит подробную информацию о поддержке бизнеса.
Государственная помощь, о которой объявила премьер-министр Лиз Трасс, будет предоставлена в размере 150 миллиардов фунтов стерлингов. Как указывает Financial Times, большой пакет будет финансироваться за счет кредитов — правительство не хочет взимать более высокие налоги с энергетических компаний.
Опубликовано: Николай Скира
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