Великобритания на два года замораживает цены на электроэнергию

Лиз Трасс, новый премьер-министр Великобритании, объявила о пакете в 150 миллиардов фунтов стерлингов, который, как ожидается, заблокирует рост цен на энергию для домашних хозяйств на уровне около 2500 фунтов стерлингов в течение двух лет.

Аналогичную поддержку должны получить и предприятия. Правительство решило профинансировать спасение за счет кредитов, а не взимать более высокие налоги с энергетических компаний, сообщает ВВС.

Национальная ценовая планка Великобритании за электроэнергию в настоящее время составляет 1971 фунт стерлингов в год. Однако с 1 октября благодаря решению регулятора энергетического рынка Ofgem он увеличится до 3 549 фунтов стерлингов.

Для сравнения, год назад предельная цена была на уровне 1277 фунтов стерлингов. Британское правительство указывает, что причиной роста цен на энергоносители является российская спецоперация в Украине.

Новый премьер-министр Великобритании объявила, что средние счета за электроэнергию домохозяйств будут поддерживаться на уровне около 2500 фунтов стерлингов в год в течение двух лет в соответствии с новой правительственной схемой "гарантии цен на энергию". Таким образом, правительство остановит огромный скачок цен, сообщает агентство Reuters .

В свою очередь, компании и учреждения государственного сектора получат аналогичную поддержку, но только сроком на 6 месяцев. Ожидается, что в ближайшее время правительство предоставит подробную информацию о поддержке бизнеса.

Государственная помощь, о которой объявила премьер-министр Лиз Трасс, будет предоставлена ​​в размере 150 миллиардов фунтов стерлингов. Как указывает Financial Times, большой пакет будет финансироваться за счет кредитов — правительство не хочет взимать более высокие налоги с энергетических компаний.