Председатель КНР Си Цзиньпин выразил искренние соболезнования Великобритании

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу выразил искренние соболезнования Соединенному Королевству в связи со смертью королевы Елизаветы II, которую он назвал большой потерей для британского народа, сообщают государственные СМИ.

«От имени правительства и народа Китая, а также от своего имени Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования в послании, направленном новому королю Карлу III», сообщает общественное телевидение CCTV.

«Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Соединенным Королевством и готов работать с королем Карлом III, чтобы способствовать здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений на благо как нашей страны, так и двух наших народов», - отметил Си Цзиньпин.

Напомним, что 96-летняя Елизавета II скончалась в четверг в своей резиденции в Шотландии после резкого ухудшения состояния здоровья.