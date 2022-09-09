Сара Фергюсон скорбит после смерти Елизаветы II, «самой удивительной свекрови»

После смерти британской королевы ее бывшая невестка Сара Фергюсон назвала ее «самой удивительной свекровью и другом».

«Я всегда буду благодарна за щедрость, которую она проявила ко мне, оставаясь рядом со мной во время моего развода», — написал Фергюсон в Твиттере.

Известие о смерти королевы разбило сердце, пишет Фергюсон.

«Она оставляет после себя выдающееся наследие: самый фантастический пример долга, самоотверженности и стойкости, а также устойчивое стабилизирующее присутствие в качестве главы нашего государства на протяжении более 70 лет», - отметила популярная писательница и меценат.