Сара Фергюсон скорбит после смерти Елизаветы II, «самой удивительной свекрови»
После смерти британской королевы ее бывшая невестка Сара Фергюсон назвала ее «самой удивительной свекровью и другом».
«Я всегда буду благодарна за щедрость, которую она проявила ко мне, оставаясь рядом со мной во время моего развода», — написал Фергюсон в Твиттере.
Известие о смерти королевы разбило сердце, пишет Фергюсон.
«Она оставляет после себя выдающееся наследие: самый фантастический пример долга, самоотверженности и стойкости, а также устойчивое стабилизирующее присутствие в качестве главы нашего государства на протяжении более 70 лет», - отметила популярная писательница и меценат.
Опубликовано: Тарас Медведев
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