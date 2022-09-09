Моравецки тайно отправился в Киев на встречу с Зеленским

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки отправился в Киев, где проведет ряд переговоров, в том числео геополитической ситуации, энергетической и военной безопасности.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер в эфире Polsat News.

"Будет серия из нескольких встреч. Важные вещи, которые мы обсудим в связи с геополитической ситуацией, в том числе на энергетическом рынке, энергетической и военной безопасности", - сказал Мюллер в Polsat News.

Он отметил, что согласно процедуре безопасности информация о местах посещения премьера предоставляется с определенным опозданием.

Мюллер также признал, что "сегодня не будет новых, таких диаметрально изменяющихся вещей, потому что, как мы знаем, положение на Восточном фронте по-прежнему тяжелое".

"Такие жесты и присутствие — это всегда политический сигнал Кремлю, и этот сигнал будет подан и сегодня. Мы поддержим Украину в этой очень сложной ситуации, потому что считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Кроме того, защита Украины — это и защита нашей безопасности", — сказал он.