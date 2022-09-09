Меган Маркл отказалась навещать Елизавету 2 после ухудшения её состояния здоровья

Принц Гарри прибыл к бабушке без Меган Маркл, принца Уильяма также не сопровождает супруга.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, жена принца Гарри, не изъявила желания прибыть в замок Балморал (Шотландия) к королеве Великобритании Елизавете II, когда стало известно, что та себя плохо чувствует.

Внук прибыл к королеве один. Интересно то, что принц Уильям также не взял в поездку свою жену Кейт Миддлтон, у которой не было конфликтов с родными супруга.

Сразу 2 британских издания "The Sun" и "Mirror" сообщили, что Меган осталась дома с двумя детьми, решив не сопровождать суженого в поездке.

Сассекские проживают в Штатах, но на этой неделе семья прибыла в Великобританию, чтобы принять участие в церемонии вручения "WellChild Awards" за достижения тяжелобольных детей.

Несмотря на это, Маркл предпочла остаться в Лондоне.

Принц Гарри вылетел в Шотландию незамедлительно, но с бабушкой проститься не успел.