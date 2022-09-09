США ввели санкции против Ирана за поддержку России
Минифин США опубликовало новые ограничения против Ирана, под которое попали компании и физлица, которые, по мнению властей, принимали участие в поставках России БПЛА.
Не дождавшись конструктивного разрешения ядерной сделки США, вновь пошли в атаку на экономику Ирана. Под рестрикции попала собственность иранских компаний и граждан, которая находится в поле досягаемости Минфина США.
Также в Вашингтоне предупредили, что причастные к сделкам с Россией посредники также будут подвергнуты ограничениям.
Ранее издание The Washington Post заявило, что по данным его источников Иран направил России ударные беспилотники, которые, якобы уже используются в боях на Донбассе. Речь идет о аппаратах Mohajer-6 и Shahed.
В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что издание опубликовало очередной «вброс».
Опубликовано: Тарас Медведев
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