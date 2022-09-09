Худрук Богомолов ищет мебель для московского Театра на Малой Бронной
Он обратился к землякам в соцсетях с просьбой помочь в поисках идеальной мебели для помещения актерского буфета.
Худрук московского Театра на Малой Бронной Константин Богомолов обратился в соцсетях к зрителям и землякам с просьбой помочь в поиске мебели для актерского буфета.
Режиссер отметил, что это "особенное пространство" для сотрудников театра, потому там хотят создать "теплую атмосферу семейного уюта".
"Мы уверены, что лучше всего с такой задачей справится мебель с историей", - Богомолов отметил, что им подойдут старые (еще лучше старинные) диваны, комоды, буфеты.
Театр готов принять мебель в дар. Первыми на эту просьбу отреагировали админы телеграм-канала "Антиглянец", которые написали, что, похоже, "театру не хватает денег на приобретение мебели", сообщает Сплетник.ру.
Историческое здание Театра на Бронной почти два года находилось на реконструкции. Оно открылось после капремонта в апреле 2022 года. В ходе ремонта здесь заменили кровлю и инженерные системы, были обновлены фасады, восстановлена парадная лестница и почти 400 квадратных метров площади.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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