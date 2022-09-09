Генсек ООН направился в Пакистан поддержать жертвы небывалого наводнения

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш начал двухдневный визит в Пакистан в пятницу, 9 сентября.

В ООН надеются, что визит главы организации укрепит поддержку международного сообщества гуманитарному кризису, вызванному наводнениями в Пакистане.

Треть территории Пакистана находится под водой. Это территория размером с Великобританию, которая после нескольких месяцев проливных дождей подверглась природным бедствиям небывалых масштабов.

По оценкам правительства Пакистана, на ремонт и восстановление поврежденной и разрушенной инфраструктуры потребуется не менее 10 миллиардов долларов, а эту сумму страна, и без того имеющая большие долги, не может собрать в одиночку.

Но прежде чем даже думать о реконструкции, приоритетом остается накормить и приютить миллионы людей, перемещенных из-за стихийных бедствий.

Антониу Гутерриш пояснил в твите, что хочет своим визитом «поддержать людей в трудные времена, заручиться международной поддержкой и привлечь внимание мира к катастрофическим последствиям изменения климата».

Более 33 миллионов человек или каждый седьмой пакистанец пострадали от того, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф назвал «самым сильным наводнением в истории Пакистана». В этом году страна уже столкнулась с аномальной жарой, температура превышала 50°C, разрушительными лесными пожарами и наводнениями, вызванными быстрым таянием ледников.

На Пакистан приходится менее 1% глобальных выбросов парниковых газов, но согласно исследованию, проведенному неправительственной организацией Germanwatch, страна находится на 8-м месте среди стран, наиболее подверженных риску экстремальных погодных явлений.

Согласно последним данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA), с июня в результате наводнений погибло около 1400 человек. Было смыто почти 7000 км дорог, разрушено 246 мостов, разрушены или серьезно повреждены 1,7 миллиона домов и предприятий.