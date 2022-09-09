Галкин сравнил россиян с орками после концерта в Новой Зеландии, где снималась картина Властелин колец
Юморист и телеведущий Максим Галкин выступил в Новой Зеландии. После концерта артист, отвечая на вопрос поклонника, сравнил жителей России с орками из "Властелина колец".
Юморист Максим Галкин случайно сравнил жителей РФ с орками из "Властелина колец" после недавнего выступления в Новой Зеландии. Об этом информирует "Пятый канал".
Один из фанатов артиста поинтересовался, собирается ли комик навестить хоббитов (снимался фильм "Властелина колец" в Новой Зеландии). Галкин незамедлительно ответил: "К всадникам Рохана".
Согласно роману Джона Толкина жители Рохана и орки вели напряжённую борьбу друг с другом. После запуска спецоперации на Донбассе за границей россиян окрестили орками.
Ранее представитель СМИ Антон Красовский причислил Максима Галкина к своим личным врагам. До тех пор пока артист не уехал из РФ, у них были хорошие отношения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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