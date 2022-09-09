Король Карл III едет в Лондон, чтобы выступить перед нацией, Англия готовится к 12-дневному трауру

После смерти королевы Елизаветы II монархия в Соединенном Королевстве столкнулась с серьезными изменениями.

В пятницу стало известно, что король Карл III, ночевавший в Балморале, отправится в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

Правительство Великобритании также объявит сегодня продолжительность национального траура, британские СМИ ожидают, что он продлится 12 дней.

Король Карл III вступил в должность и ожидается, что он должен воплотить в жизнь свое будущего королевской семьи. Новые титулы уже получили его сын короля Уильям и его жена Кейт . Теперь их называют «герцог и герцогиня Корнуольские и Кембриджские», что подтвердил Кенсингтонский дворец.

Уильям, ранее «герцог Кембриджский», также получил титул «герцога Корнуолла» как старший сын Карл III (Чарльза).

Если Уильям также получит титул «принц Уэльский», как ожидается, Кейт станет «принцессой Уэльской», поясняет британское информационное агентство PA. Последний раз этот титул носила принцесса Диана.