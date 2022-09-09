Европейские политики набросились на Берлускони и его союзников из-за симпатий к России
Ведущие европейские политики резко раскритиковали кампанию Манфреда Вебера в поддержку экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
Своей предвыборной кампанией за юридический союз, к которому стремился Берлускони, Вебер усиливает антиевропейские силы, заявила вице-президент Европарламента Катарина Барли . Чтобы остаться у власти, они сотрудничают с «антидемократами», отметила она.
Манфред Вебер в СМИ поддержал 85-летнего Берлускони и его партию Forza Italia. Она принадлежит к крупнейшей европейской семье партий, ЕНП, которую Вебер возглавлял в течение нескольких месяцев.
Итальянская ежедневная газета Corriere della Sera недавно процитировала Вебера, сказавшего, что любой, кто хочет, чтобы будущее правоцентристское большинство в Италии было проевропейским, должен голосовать за Берлускони и его коллегу по партии Антонио Таяни.
Согласно текущим опросам, Forza Italia Берлускони может оказаться среди победителей парламентских выборов в Италии 25 сентября в составе трехстороннего альянса. Фаворитом на пост главы правительства является Джорджия Мелони из крайне правой, националистической партии Fratelli d'Italia (Братья Италии). Кроме того, правопопулистская «Лига» с Маттео Сальвини также считается частью правительственного большинства. Сам Берлускони баллотируется в Сенат.
Берлускони вызывает споры, среди прочего, из-за его неясных отношений с президентом России Владимиром Путиным и предыдущих скандалов. В отношении него до сих пор идет коррупционный процесс за так называемые «вечеринки бунга-бунга» с несовершеннолетними.
Сопредседатель левых ФРГ Мартин Ширдеван подверг критике Берлускони и заявил, что «намерен вступить в союз с итальянскими фашистами и проложить им путь к власти».
Опубликовано: Тарас Медведев
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