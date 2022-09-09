Мельник предупредил о подложном фонде Зеленского на восстановление Украины

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал фонд Зеленского пророссийским и «фейковым».

«Пожалуйста, сохраняйте бдительность и не попадайтесь в эту русскую ловушку», - заявил посол, обращаясь к жителям ЕС.

Мельник также заявил, что «цинизм Кремля по вводу людей в заблуждение вышел на новый уровень» и призвал к оперативному расследованию этот «особо злостного случая мошенничества».

Еще 11 августа 2022 года украинская военная разведка предупредила об «информационной кампании по дискредитации президента Украины». В заявлении говорится, что «будет создана и опубликована фальшивая платформа так называемого «Фонда Зеленского», ориентированная на иностранных граждан и учреждения. По данным украинских спецслужб, за этим стоит российское правительство.

При внимательном анализе сетевого ресурса «Фонда Зеленского» обнаруживается несколько признаков, говорящих о подлоге, пишет Мельник. На немецкоязычном веб-сайте английское написание Zelenskyy используется для имени президента Украины Владимира Зеленского, но последняя буква опущена, предупреждает он.

Российская сторона пока не комментировала эту информацию. При этом известно, что киевские власти не раз были замечены в присвоении финансовых средств направляемых Западом для социальных нужд украинцев.