Отцу Жанны Фриске не понравилось, что Шепелев завел его внуку Платону страницу в соцсетях

Телеведущий не позволяет семье певицы общаться с наследником Жанны и долгое время даже скрывал его в соцсетях.

Родители и сестра Жанны Фриске в течение семи лет после ее смерти не сумели наладить контакт с гражданским мужем певицы Дмитрием Шепелевым.

После смерти звезды ее гражданский муж забрал мальчика, и с этого момента семья певицы видела ребенка всего несколько раз. Платону теперь уже 9 лет, он проживает с папой и его новой женой.

Мальчик учится в школе, занимается музыкой. День ребенка расписан по минутам - по словам телеведущего, он старается вложить в детскую голову сына как можно больше полезной информации.

А недавно Дмитрий завел ему страницу в соцсети. Крестная мама Платона, певица Ольга Орлова, уже подписалась на нового пользователя, однако Платон пока не спешит отвечать взаимностью. Возможно, потому, что в шапке профиля значится, что "аккаунт управляется родителями". То есть, сам школьник не может принять решение, на кого ему подписаться.

Тетя Платона, Наталья Фриске, тоже - активная пользовательница соцсетей, но она пока не налаживает виртуальный контакт с племянником.

А дедушка Владимир Фриске вообще не рад, что Платон теперь в соцсетях.

«Я у Шепелева заблокирован, потому не знаю, что он публикует. Наталья сказала, что у Платона теперь своя страница, но пока я не видел лично. Да и какой толк у меня спрашивать про его соцсети? Шепелев создал ему страницу, потому лучше его и спросить", - заявил Woman.ru Владимир Фриске.