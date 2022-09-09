Данилко не скрывает, что общается с российскими знаменитостями после запуска спецоперации
Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, продолжает общаться с российскими звёздами на фоне спецоперации в Украине, но желающих с ним контачить очень немного.
Накануне Андрей Данилко (творческий псевдоним - Верка Сердючка) стал участником Ютуб-шоу "И грянул Грэм". Об этом сообщает "CTnews".
Исполнитель не скрывает, что после старта спецоперации на Донбассе продолжал поддерживать связь с российскими артистами. Он признался, что не может назвать их имена, но это всё известные личности.
Украинец признался, что желающих контактировать с ним немного.
Певец вспомнил времена до украинско-российского конфликта: "Я и в то время ни с кем не общался. Мы здоровались и пересекались, но я приехал и уехал".
Данилко не стал скрывать, что часто прилетал в Россию на корпоративы, но надолго в государстве не оставался. После концерта звезда сцены сразу возвращался на родину.
Чуть раньше Андрей рассказывал, по какой причине его ненавидит композитор Макс Фадеев.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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