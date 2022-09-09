Курс доллара снизился по отношению к рублю
По данным Московской биржи курс рубля повышается против доллара, но теряет к евро.
По данным Московской биржи на начало торгов в пятницу курс рубля повышается по отношению к доллару, но немного снижается к евро. На утро 9 сентября курс доллара составил 60,6,а евро почти 61 рубль.
По прогнозам биржи на завтра- 10 сентября, доллар снова подешевеет и потеряет примерно 12 копеек, евро же напротив вырастет приблизительно на 61 копейку.
Опубликовано: Елена Калиновская
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