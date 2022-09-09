Северная Корея официально провозгласила себя ядерным государством
Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) официально провозгласила себя ядерной державой на законодательном уровне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство страны.
Верховное народное собрание КНДР 14-го созыва официально приняло декрет с названием «Политика в отношении ядерного оружия». Согласно документу, страна ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением аналогичного оружия или другого оружия массового поражения. Применение ядерного оружия допускается и в случае «неминуемой угрозы такого нападения».
В документе содержится 11 пунктов, которые говорят о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил Северной Кореи, командовании и контроле над ними. Правила регулируют вопросы обеспечения выполнения решений о применении ядерного оружия и раскрывают принципы и условия его применения (в том числе мобилизацию, техническое обслуживание, массово укрепление, обновление и другие).
Отмечается, что лидер страны Ким Чен Ын единолично может принимать решение о ядерном ударе в случае, если будет атаковано командование во главе с ответственным по ядерной программе. Ядерные силы Северной Кореи будут поддерживаться в состоянии готовности, чтобы иметь возможность немедленного нанесения удара в случае необходимости.
Ранее правительство КНДР отказалось оправдываться за обладание ядерным оружием. Постоянное представительство Северной Кореи при ООН также ответило на ряд обвинения в адрес их страны. Там отметили, что КНДР давно вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия в рамках законной процедуры по соответствующей статье. Соответственно, никто не имеет право обвинять Северную Корею в обладании ядерным оружием.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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