Пхеньян готовится провести кампанию по вакцинации в ноябре

Северная Корея начнет вакцинацию населения от Covid-19 в ноябре, сообщили государственные СМИ республики в пятницу (9 сентября) после объявленной победы страны над вирусом в августе.

Это первое официальное объявление о программе вакцинации из Пхеньяна с начала пандемии.

«Наряду с ответственным введением вакцины мы должны рекомендовать всем гражданам носить маску с ноября для защиты собственного здоровья», — заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, которого цитирует официальное Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК) в Пхеньяне.

Ким Чен Ын добавил, что эксперты в области здравоохранения страны полагают, что уровень антител, приобретенных населением во время подтвержденной волны Covid в мае, снизится к октябрю.

В прошлом году режим отказался от поставок вакцин AstraZeneca, которые он должен был получить в рамках программы Covax Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из-за опасений по поводу побочных эффектов.