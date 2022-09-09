Сенат Мексики одобрил реформу Национальной гвардии

Сенат Мексики окончательно принял в пятницу спорную реформу, которая предусматривает присоединение Национальной гвардии к армии для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Реформа, за которую уже проголосовали депутаты 3 сентября, была принята 71 голосом за, 51 против и одним воздержавшимся, сообщил Сенат в своем Twitter-аккаунте. Голосование состоялось рано утром в пятницу после многочасового обсуждения.

Эта реформа вызвала оживленные дебаты, при этом президента обвиняют в желании милитаризировать страну, что он отрицает. Оппозиция и правозащитные организации считают ее неконституционной, и парламентарии от оппозиции должны оспорить решение в Верховном суде.

Национальная гвардия — это орган безопасности, созданный в 2019 году левым президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором после его прихода к власти в конце 2018 года для борьбы с организованной преступностью.

Реформа, предложенная президентом, предусматривает передачу Национальной гвардии в ведение секретариата (министерства) обороны. Национальная гвардия в настоящее время зависит от другого министерства, при этом ее 115 000 членов в основном являются солдатами.

«Конечная цель — не милитаризация страны или авторитаризм, согласно принятому тексту, а укрепление Национальной гвардии как постоянной полицейской силы», - отмечается в заявлении офиса мексиканского президента.