«Автостат»: российский рынок подержанных автомобилей упал на 25%

В августе 2022 года российский рынок легковых автомобилей с пробегом снова показал падение. В годовом выражении спад показал 25% — до 392 тысяч автомобилей с пробегом (в июле таких автомобилей купили 430,3 тысячи).

По данным «Автостата», падение спроса связано с очередным скачком цен на поддержанные автомобили в 2022 года. Средневзвешенная стоимость таких автомобилей с января по август поднялась на 60%, до 1,2 миллиона рублей. При этом в сегменте подержанных автомобилей возрастом до семи лет, стоимость увеличилась на 51% — почти до 2,3 миллионов рублей.

При этом аналитическое агентство фиксировало и спад цены на подержанные автомобили в этот период — стоимость плавно падала с апреля по июнь 2022 года. Тем не менее, уже в конце июля средняя стоимость автомобиля с пробегом поднялась на 3,5%, а в августе — на 2% (до 885 тысяч рублей).

Сильнее всего с начала года подорожали подержанные автомобили возрастом до пяти лет — в среднем на 28%. При этом, даже с таким повышением, большинство участников рынка считают, что цены на автомобили с пробегом стабилизировались. Другими словами, несмотря на то, что сейчас цены выше, динамики роста нет ни в премиум-сегменте, ни в массовом.

Лидеры продаж среди поддержанных автомобилей не поменялись — Lada Granta, Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Camry. Стоит отметить, что большинство этих марок и моделей остаются лидерами продаж на российском автомобильном рынке несколько лет. Ожидается, что до конца года стоимость подержанных автомобилей возрастом до пяти лет вырастет не более, чем на 1,6%.