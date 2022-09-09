Air Moldova приняла решение возобновить полеты в Москву
Главная молдавская авиакомпания Air Moldova возобновит коммерческие рейсы в Москву с 1 октября, заявили в компании в пятницу, 9 сентября.
«Авиакомпания Air Moldova возобновит выполнение рейсов в Москву с 1 октября после их перерыва с февраля 2022 года», — говорится в сообщении авиакомпании.
Это решение следует за «бесчисленными просьбами граждан Республики Молдова, находящихся в России», а также за просьбой пассажиров использовать билеты, приобретенные во время пандемии, добавили представители авиаперевозчика.
«Быстрое и безопасное путешествие становится важным для пассажиров», — заявила Air Moldova.
Опубликовано: Тарас Медведев
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