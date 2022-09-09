Политик Худяков сообщил, что Пугачёва отказывается выступать за рубли

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков поведал, что певица Алла Пугачёва отказывается от гонораров в рублях.

Политический деятель Роман Худяков осудил поведение исполнительницы Аллы Пугачевой. Бывший депутат Госдумы утверждает, что Примадонна не выступает за рубли.

Худяков говорит, что после отъезда в Израиль весной текущего года Алла Борисовна прекратила брать гонорары в российских рублях. Вознаграждение в отечественной валюте могло бы изменить отношение земляков к ней.

Худяков выразил возмущение в своём Телеграм-канале: "​​Алла Пугачева отказалась петь за рубли. А почему, собственно?! Концертный директор говорит, что у нее в прейскуранте ясно написано - только евро. Даже не доллары".

Политик уверен, что большая часть фанатов не может простить Пугачёвой такого поведения.