После смерти Елизаветы II в Шотландии проведут «Операцию Единорог»

Королева Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет в своей летней резиденции в Балморале.

Поскольку операция «Лондонский мост», в течение многих лет предвосхищающая смерть королевы, была отменена, все взоры властей Великобритании прикованы сейчас к Шотландии.

«Операция Единорог» предусматривает различные протоколы после смерти королевы, которым будут следовать в ближайшие дни. Единорог является символом Шотландии и изображен на шотландском гербе вместе с английским львом.

Еще до объявления о смерти и в то время как королевские врачи в четверг выразили свою обеспокоенность состоянием здоровья монарха, некоторые аспекты операции были активированы: ведущие BBC, например, были одеты в обязательные черные костюмы и галстуки.

По сообщениям шотландских СМИ, фраза «Операция Единорог» по инсценировке королевской смерти в Шотландии впервые была использована в парламенте в 2017 году в ожидании массового притока людей со всего мира.

Как сообщает шотландская ежедневная газета The National, шотландский парламент немедленно приостановит свою работу после объявления о смерти Елизаветы II.

Ожидается, что поклонники монархии, журналисты и мировые лидеры посетят Шотландию в скором времени.

«Если королева умрет в Шотландии, ее тело будет покоится во дворце Холирудхаус (официальная резиденция королевы в Эдинбурге), а затем ее гроб перевезут в собор в центре шотландской столицы», сообщает The National.

По сообщению газеты, общественность сможет оставить записи в книге соболезнований перед парламентом. Затем тело монарха перевезут в Лондон на борту королевского поезда, причем пока неизвестно, сколько дней оно пробудет в Шотландии. Похороны должны состояться через десять дней после смерти.