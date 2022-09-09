Индийца убили за жевание табака неподалеку от Золотого храма сикхов

Индийская полиция сообщила, что трое членов радикального сикхского ордена были арестованы в пятницу (8 сентября) за убийство молодого человека, который жевал табак возле Золотого храма, святыни сикхизма в индийском штате Пенджаб.

22-летний Харманджит Сингх скончался в среду после ссоры с тремя нихангами, представителями радикального ордена сикхских воинов, которых можно узнать по ярко-синим туникам и мечам. Трое нападавших были задержаны полицией в пятницу.

Трио напало на Харманджита Сингха, полагая, что он пьян, когда жует табак, что запрещено кодексом поведения сикхов.

«Инцидент произошел у всех на виду», — заявил журналистам комиссар полиции Амритсара Арун Пал Сингх на следующий день после убийства. «Эти люди были свидетелями всей этой сцены в Кахия Вала Базар в среду вечером, и они не вмешивались, чтобы предотвратить это».

Защита святынь - очень деликатный вопрос для сикхской веры, а употребление табака, алкоголя или наркотиков в сикхских религиозных местах считается серьезным актом осквернения. Убийство произошло на рынке, расположенном в нескольких минутах ходьбы от Золотого храма и Хармандир-Сахиб, резиденции высшей иерархии сикхизма, где хранится священная книга Гуру Грантх Сахиб.

Напомним, что знаменитая премьер-министр Индии Индира Ганди была убита своими сикхскими телохранителями в 1984 году после того, как она приказала армии совершить набег на Золотой храм, чтобы изгнать сикхских активистов за независимость.