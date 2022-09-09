Сделка провалилась: Porsche не участвует в Формуле-1

Переговоры между Porsche и Red Bull провалились, немецкий производитель спортивных автомобилей не будет участвовать в Формуле-1, по крайней мере, с нынешним лидером в сезоне 2026 года.

«Обе компании совместно пришли к выводу, что эти переговоры не будут продолжены», - говорится в сообщении. «Предпосылкой всегда было партнерство на уровне глаз, которое включает не только партнерство с двигателем, но и команду. Этого нельзя было реализовать».

Тем не менее, Porsche, дочерняя компания VW, дала понять, что выход в высший класс автоспорта не исключается. С изменениями в регламенте с сезона 2026 года гоночная серия останется привлекательной средой для Porsche.

С 2026 года гибридные двигатели болидов Формулы-1 будут работать на 100-процентном экологичном топливе. Двигатель внутреннего сгорания в агрегате должен обеспечивать только 50 процентов мощности, остальное — электричество. Около двух недель назад Audi, дочерняя компания VW, объявила, что выйдет на профессиональный рынок менее чем через четыре года.