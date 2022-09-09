Венгрия выступила против решения ЕС ввести потолок цень на нефть из России

Министерство иностранных дел Венгрии сообщило, что страна выступает против введения потолка цен на российскую нефть.

Днём 9 сентября пресс-служба Министерства иностранных дел Венгрии сообщила, что венгерский представитель на заседании совета Евросоюза заявил о том, что Будапешт выступает решительно против решения официального Брюсселя по введению лимитов цен на российскую нефть.

Накануне представители Министерства финансов США сообщили, что инициатива стран G7 о потолках стоимости нефти из России будет частично представлена уже в ближайшие дни. В заявлении американского Минфина утверждается, что Россия будет либо продавать нефть дешевле определённого потолка, либо переплачивать за перевозку ресурса.