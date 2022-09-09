Bloomberg: Эрдоган попросил Путина о скидке на газ из России для Турции
Издание Bloomberg утверждает, что Тайип Эрдоган просит Владимира Путина о скидке на российский газ.
Днём пятница американская газета Bloomberg сообщила, что президент Турции Тайип Эрдоган провёл непубличные переговоры с Владимиром Путиным, обсудив с российским президентом рыночные цены на ископаемые энергоносители, в том числе и те, которые сейчас добываются в России и экспортируются за рубеж.
По словам Эрдогана, после беседы с Путиным за закрытыми дверями турецкое правительство рассчитывает, что Турция получит скидку на покупку газа у России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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