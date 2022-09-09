ФСБ по Ленобласти пресекла попытку совершения теракта на объекте Минобороны РФ

В управлении ФСБ по Ленобласти сообщают о том, что пресечена попытка теракта на одном из военных объектов региона.

В Службе безопасности отметили, что трое жителей Выборга целенаправленно готовились к поджогу здания, которое принадлежит одному из подразделений Минобороны РФ.

Террористы были задержаны в ходе оперативных мероприятий, им вменяются правонарушения предусмотренные статьями УК РФ «Террористический акт» и «Приготовление к преступление».

ФСБ проводит дальнейшие мероприятия по установлению  возможных пособников террористов.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 


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