ФСБ по Ленобласти пресекла попытку совершения теракта на объекте Минобороны РФ
В управлении ФСБ по Ленобласти сообщают о том, что пресечена попытка теракта на одном из военных объектов региона.
В Службе безопасности отметили, что трое жителей Выборга целенаправленно готовились к поджогу здания, которое принадлежит одному из подразделений Минобороны РФ.
Террористы были задержаны в ходе оперативных мероприятий, им вменяются правонарушения предусмотренные статьями УК РФ «Террористический акт» и «Приготовление к преступление».
ФСБ проводит дальнейшие мероприятия по установлению возможных пособников террористов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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