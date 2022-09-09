Судоходный гигант сменил маршруты для защиты китов у берегов Шри-Ланки
Южное побережье страны является районом большой плотности обитания синих китов и одним из самых загруженных международных морских путей в мире.
В пятницу защитники природы приветствовали решение судоходного гиганта изменить свои судоходные пути, чтобы избежать столкновений с синими китами, крупнейшими млекопитающими в мире, в водах Шри-Ланки.
Базирующаяся в Женеве компания Mediterranean Shipping Company (MSC), один из крупнейших в мире контейнерных перевозчиков, объявила в четверг, что она добровольно изменила свои маршруты вокруг Шри-Ланки, чтобы снизить риск несчастных случаев с участием китов, дельфинов и морских свиней.
По данным MSC, эта мера может снизить риск столкновения на 95%. Он также приказал своим небольшим судам снабжения в этом районе снизить скорость до 10 узлов в местах обитания синих китов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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