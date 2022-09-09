Yle: въезд в Евросоюз из России будет разрешён только журналистам

Финское издание Yle утверждает, что в скором времени въезд в страны Евросоюза из России будет разрешён только репортёрам и по семейным обстоятельствам.

9 сентября журналисты финской газеты Yle сообщили, что в соответствии с попавшими в их распоряжение документы уже скоро въезд в государства-члены Европейского союза с территории России будет разрешён только аккредитованным сотрудникам прессы и гражданам, которым нужно попасть в ЕС по семейным обстоятельствам.

Накануне пресс-служба эстонского Министерства иностранных дел сообщила, что с 12 сентября россияне не смогут въезжать в Польшу, Литву, Латвию и Эстонию.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 


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