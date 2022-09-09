Кремль: Путин проведёт оперативное заседание с Совбезом 9 сентября

Пресс-служба Кремля уведомляет, что сегодня Владимир Путин намерен провести оперативное заседание с членами Совета безопасности России.

Днём 9 сентября пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сегодня Владимир Путин проведёт срочное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, обсудив с ними обстановку и ход достижения целей и задач специальной военной операции в Украине.

Также Песков утверждает, что в Кремле не станут комментировать информацию том, что украинские войска якобы заняли город Балаклея в Харьковской области.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 


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