Кремль: Путин проведёт оперативное заседание с Совбезом 9 сентября

Пресс-служба Кремля уведомляет, что сегодня Владимир Путин намерен провести оперативное заседание с членами Совета безопасности России.

Днём 9 сентября пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сегодня Владимир Путин проведёт срочное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, обсудив с ними обстановку и ход достижения целей и задач специальной военной операции в Украине.

Также Песков утверждает, что в Кремле не станут комментировать информацию том, что украинские войска якобы заняли город Балаклея в Харьковской области.