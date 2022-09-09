ФСБ задержало готовивших теракт на объекте Минобороны РФ в Ленобласти
Сотрудники ФСБ России произвели задержание трёх подозреваемых в подготовке теракта на базе Министерства обороны.
9 сентября центр по связям с общественностью при Федеральной службе безопасности РФ сообщил, что сегодня сотрудники ФСБ оперативно задержали трёх местных жителей Выборга, которые планировали осуществить террористический акт на территории здания Министерства обороны России в Ленинградской области.
По данным ФСБ, трое задержанных намеревались поджечь военное здание при Минобороны России, ввиду чего фигурантам дела угрожает до двадцати лет лишения свободы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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