Эксперт прокомментировала условия выхода Австралии и Канады из-под британской короны
Политолог Наталья Еремина прокомментировала возможный выход из Соединенного Королевства Австралии и Канады.
Эксперт считает, что смена монарха не станет косвенным поводом для выхода из-под власти британской короны. В целом же для этих стран нет необходимости в обретения полного суверенитета.
«…безусловно, смена Елизаветы II на Чарльза в качестве главы Содружества может быть дополнительным аргументом, но вряд ли Австралия и Канада, которые всегда сотрудничают с британцами и входят в общие с Великобританией альянсы, вдруг разорвут отношения. Это абсолютно не свойственно взаимодействиям этих стран и не имеет никакого смысла», — пояснила эксперт.
Ввиду сложившихся политических и торговых связей Австралия и Канада прекрасно чувствуют себя в Содружестве и не станут разрывать эти отношения под мнимыми предлогами, считает политолог.
Опубликовано: Тарас Медведев
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