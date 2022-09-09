Эксперт прокомментировала условия выхода Австралии и Канады из-под британской короны

Политолог Наталья Еремина прокомментировала возможный выход из Соединенного Королевства Австралии и Канады.

Эксперт считает, что смена монарха не станет косвенным поводом для выхода из-под власти британской короны. В целом же для этих стран нет необходимости в обретения полного суверенитета.

«…безусловно, смена Елизаветы II на Чарльза в качестве главы Содружества может быть дополнительным аргументом, но вряд ли Австралия и Канада, которые всегда сотрудничают с британцами и входят в общие с Великобританией альянсы, вдруг разорвут отношения. Это абсолютно не свойственно взаимодействиям этих стран и не имеет никакого смысла», — пояснила эксперт.

Ввиду сложившихся политических и торговых связей Австралия и Канада прекрасно чувствуют себя в Содружестве и не станут разрывать эти отношения под мнимыми предлогами, считает политолог.