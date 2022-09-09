Москва, Баку и Тегеран подписали Бакинскую декларацию об упрощении транзита грузов с севера на юг материка

Трехсторонняя декларация о сотрудничестве в создании международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» была подписана в пятницу в Азербайджане.

Свои подписи под договором оставили вице-премьеры Азербайджана и РФ Мустафаев и Новак, и министр дорог Ирана Гасем.

Проект позволит улучшить логистику перемещения грузов по транспортному коридору с севера на юг, упростит ряд транзитных операций.

Запланировано создание рабочей группы, которая соберется в ближайшее время с целью детализации Бакинской декларации.

К этому моменту стороны подготовят проект договора по использованию железнодорожного сообщения Решт-Астара в рамках декларации.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 


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