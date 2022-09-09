Москва, Баку и Тегеран подписали Бакинскую декларацию об упрощении транзита грузов с севера на юг материка
Трехсторонняя декларация о сотрудничестве в создании международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» была подписана в пятницу в Азербайджане.
Свои подписи под договором оставили вице-премьеры Азербайджана и РФ Мустафаев и Новак, и министр дорог Ирана Гасем.
Проект позволит улучшить логистику перемещения грузов по транспортному коридору с севера на юг, упростит ряд транзитных операций.
Запланировано создание рабочей группы, которая соберется в ближайшее время с целью детализации Бакинской декларации.
К этому моменту стороны подготовят проект договора по использованию железнодорожного сообщения Решт-Астара в рамках декларации.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Верховный суд США принял решение в пользу еврейского университета по иску на ЛГБТ-студентов
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы
Смертельный шторм на Корсике унес жизни пяти человек и повредил 90 кораблей
Ганчев: Балаклея больше не контролируется российскими войсками