Москва, Баку и Тегеран подписали Бакинскую декларацию об упрощении транзита грузов с севера на юг материка

Трехсторонняя декларация о сотрудничестве в создании международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» была подписана в пятницу в Азербайджане.

Свои подписи под договором оставили вице-премьеры Азербайджана и РФ Мустафаев и Новак, и министр дорог Ирана Гасем.

Проект позволит улучшить логистику перемещения грузов по транспортному коридору с севера на юг, упростит ряд транзитных операций.

Запланировано создание рабочей группы, которая соберется в ближайшее время с целью детализации Бакинской декларации.

К этому моменту стороны подготовят проект договора по использованию железнодорожного сообщения Решт-Астара в рамках декларации.