The Economic Times: Россия начала вводить эффективные санкции против Запада
В авторитетном издании The Economic Times появился материал, который говорит «об эффективных российских санкциях против Запада». Фактически, это означает проигрыш ЕС и США.
После начала специальной военной операции России в Украине, США и ряд европейских государств ввели против российской стороны беспрецедентные санкции (в том числе заморозили валютные резервы, отключили банки от SWIFT, ограничили импорт энергоресурсов и многие другие ограничения). Однако санкции принимались с расчетом сохранения необходимого для ЕС импорта нефти и газа.
Запад рассчитывал на сокращение российского ВВП на 15%, а в «идеальном сценарии» — падения экономики России. Предполагалось, что такое воздействие убедит президента России Владимира Путина вывести войска с Украины, а возможно даже спровоцирует государственный переворот.
Однако сегодня картинка складывается прямо противоположно — Россия начала вводить свои санкции против стран НАТО, ЕС и США, ограничивая поставки металлов, энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции. При этом российские санкции оказалась насколько эффективными, что могут легко погрузить Европу в глубокую рецессию.
Западу уже приходится выделять огромные субсидии на электроэнергию и газ для отопления, а подрыв бюджета происходит все сильнее. Европе и Великобритании предстоит долгая зима недовольств. К слову, рост цен на природный газ ударил и по Японии, Китаю, Индии и другим странам. Российских же потребителей это не коснулось.
Очевидно, что российская экономика пострадала от санкций, но не просто выстояла, а дала настоящий отпор. Теперь не Запад диктует условия экспорта энергоресурсов из России, а российская сторона решает кому и в каких количествах экспортировать нефть и газ.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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