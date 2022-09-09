The Economic Times: Россия начала вводить эффективные санкции против Запада

В авторитетном издании The Economic Times появился материал, который говорит «об эффективных российских санкциях против Запада». Фактически, это означает проигрыш ЕС и США.

После начала специальной военной операции России в Украине, США и ряд европейских государств ввели против российской стороны беспрецедентные санкции (в том числе заморозили валютные резервы, отключили банки от SWIFT, ограничили импорт энергоресурсов и многие другие ограничения). Однако санкции принимались с расчетом сохранения необходимого для ЕС импорта нефти и газа.

Запад рассчитывал на сокращение российского ВВП на 15%, а в «идеальном сценарии» — падения экономики России. Предполагалось, что такое воздействие убедит президента России Владимира Путина вывести войска с Украины, а возможно даже спровоцирует государственный переворот.

Однако сегодня картинка складывается прямо противоположно — Россия начала вводить свои санкции против стран НАТО, ЕС и США, ограничивая поставки металлов, энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции. При этом российские санкции оказалась насколько эффективными, что могут легко погрузить Европу в глубокую рецессию.

Западу уже приходится выделять огромные субсидии на электроэнергию и газ для отопления, а подрыв бюджета происходит все сильнее. Европе и Великобритании предстоит долгая зима недовольств. К слову, рост цен на природный газ ударил и по Японии, Китаю, Индии и другим странам. Российских же потребителей это не коснулось.

Очевидно, что российская экономика пострадала от санкций, но не просто выстояла, а дала настоящий отпор. Теперь не Запад диктует условия экспорта энергоресурсов из России, а российская сторона решает кому и в каких количествах экспортировать нефть и газ.