El Mundo: Испания резко увеличила импорт российского газа

Газета El Mundo сообщает, что Испания стала крупнейшим импортером газа из России. На российский экспорт пришлось 14,5% от общего объема импорта «голубого топлива» в страну.

Сообщается, что Испания продолжает увеличивать импорт российского газа несмотря на ограничения со стороны контролирующих ведомств Европейского союза. Более того, фактически это означает не обход, а прямое нарушение санкций, наложенных на Россию.

Так, только в июле официальный Мадрид закупил 5317 ГВт-ч российского газа, что на 141,3% больше, чем годом ранее (в аналогичный период). При этом данные не скрываются — они опубликованы на этой неделе испанской Корпорацией стратегических резервов нефтепродуктов.

Первое место по поставкам природного газа в Испанию, как и ранее, занимает Алжир. Несмотря на политическую напряженность между этими странами, объем импорта практически не падает и составляет 47,1% от общего объема.

Испания также закупает природный газ у США. Среди поставщиков американцы находятся на третьем месте. При этом, поставки газа из США в Испанию также увеличиваются — в июле они поставили Испании в четыре раза больше «голубого топлива», чем в аналогичный период годом ранее.