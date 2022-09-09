Северная Корея официально объявила себя ядерной державой
Северная Корея приняла закон, официально заявив, что она является ядерной державой. Новый закон определяет, когда можно применять ядерное оружие.
Северная Корея объявила о присоединении к ядерной энергетике. Местный лидер Ким Чен Ын заявил, что статус "необратим" и что переговоров о денуклеаризации не будет, сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на заявление государственных СМИ.
Ким Чен Ын заявил, что никогда не откажется от ядерного оружия и что США хотят, чтобы его правительство рухнуло.
Верховное народное собрание Северной Кореи приняло в четверг новый закон, сообщает государственное агентство KCNA со ссылкой на Reuters.
Опубликовано: Николай Скира
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