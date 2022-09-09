Северная Корея приняла закон, объявляющий страну ядерной державой

Власти Северной Кореи оставили за собой право нанести превентивный ядерный удар в случае возникновения угрозы государству или его лидеру.

Северная Корея приняла закон, определяющий политику правительства в отношении ядерных сил. Новый закон предусматривает, в частности, автоматическую контратаку в случае нападения на страну или покушения на жизнь ее лидера.

Более того, Северная Корея оставила за собой право нанести ответный удар ядерным оружием, даже если нападение на ее территорию произошло бы с применением обычного оружия.

Согласно документу, ядерные силы Пхеньяна находятся под непосредственным и единоличным командованием северокорейского лидера, и любые решения относительно их использования могут приниматься исключительно им. При этом режим обязался не передавать ядерное оружие и технологии другим странам.

Ким Чен Ын заявил в четверг, 8 сентября, что его страна никогда не откажется от своего права обладать ядерным оружием. В качестве главной угрозы для Северной Кореи он указал Соединенные Штаты.