Соседов порекомендовал Киркорову обратиться к конституции РФ после его слов о Пугачёвой

Музыкальный критик Сергей Соседов осудил поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова за его резкие ответы журналистам об Алле Пугачёвой. Ведущий посоветовал артисту "полистать" конституцию России.

Король российской сцены Филипп Киркоров раскритиковал журналистов после вопроса о влиянии певицы Аллы Пугачевой на шоубиз в прошлом, высказав все, что думал.

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью изданию "Народные Новости" осудил эпатажное поведение исполнителя и дал тому совет умерить пыл.

На презентации клипа "JONY" Киркоров выпалил представителям СМИ то, что думал о них: "Кто вы все такие, чтобы обсуждать, осуждать, комментировать Аллу Борисовну? Она столько сделала для этой страны, что грех сейчас что-либо приписывать ей негативное!".

Соседов убеждён, что артист не вправе позволять себе такие высказывания в адрес соотечественников. Он порекомендовал исполнителю изучить главный закон РФ, где провозглашается свобода слова.

Критик возмутился: "Киркорову для начала нужно читать Конституцию, чтобы не говорить всякую ерунду. Любой гражданин страны имеет право говорить то, что он считает нужным о ком бы то ни было. А уж о Пугачевой и подавно, она публичная персона. Каждый человек имеет право говорить о ней то, что считает нужным".