Bloomberg: европейские предприятия ждет деиндустриализация
Авторитетное издание Bloomberg сообщает, что страны Европейского союза срочно разрабатывают серию радикальных планов, чтобы «укротить обезумевшие цены на энергоресурсы и избежать отключения электричества».
Министры энергетики стран Евросоюза проводят встречу в Брюсселе с целью предпринять первые политические шаги для ускорения избавления от российской энергозависимость. Так или иначе, если президент России Владимир Путин не передумает и полностью перекроет поставки газа, европейский континент буквально может ожидать отключение электричества.
Новость кажется безумной, однако даже правительство Германии приготовилось к общественным протестам (что удивительно, с учетом того, что немцам не свойственно выражать политическое несогласие на улицах). По итогам лета 2022 года, индекс социальной нестабильности в Германии оказался ниже, чем в Боснии и Герцеговине.
Европейские чиновники пытаются найти решение, которое поможет всему региону иметь нужное количество энергоресурсов для продолжения производства. В тоже время такое решение должно устраивать все 27 государства-члена ЕС.
Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что «терять время нельзя» и необходимо срочно прийти к соглашению. При этом ясности пока нет и, скорее всего не будет, даже к концу месяца. Напряжение усиливается с приближением отопительного сезона. ЕС буквально встанет перед выбором — обеспечить граждан электроэнергией и отоплением или сохранить производства.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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