Reuters: МАГАТЭ призовёт Россию прекратить любые действия возле ЗАЭС

Издание Reuters сообщает, что организация МАГАТЭ намерена призвать Россию прекратить все боевые действия возле Запорожской АЭС.

Американская газета Reuters утверждает, что после инспекции Запорожской атомной электростанции миссия МАГАТЭ подготовила резолюцию, которая осуждает действия России и призывает вывести войска с территории всех ядерных объектов Украины, также прекратив боевые действия возле них.

В Reuters утверждают, что в МАГАТЭ также намереваются призвать Россию вывести с Запорожской АЭС всех сотрудников российского "Росатома".