Российский блогер Хованский был исключен из списка террористов

Ранее освобождённого из-под стражи российского блогера Юрия Хованского исключили из списка террористов и экстремистов.

Информация об исключении блогера Хованского из списка террористов и экстремистов появилось на сайте Росфинмониторинга. Об этом сообщает издание Lenta.ru.

Сообщается, что данная информация появилась на сайте утром 9 сентября.

Ранее, 20 июля, стало известно о прекращении уголовного дела в отношении Юрия Хованского в связи с истечением сроков давности по делу.

Дело было прекращено Вторым Западным военным судом на выездном заседании.

Также суд постановил отменить запрет Юрию Хованскому заниматься определёнными видами деятельности. Об этом сообщил адвокат видеоблогера в свих социальных сетях.

Хованского арестовали в июне 2021 года за оправдание терроризма.

Ранее следствием утверждалось, что Юрий на одной из своих прямых трансляций спел оскорбительную песню о трагических событиях в "Норд-Осте".

Данное дело получило широкий резонанс в социальных сетях.

Позднее, 29 декабря 2022 года, Хованского выпустил из-под стражи, назначив блогеру домашний арест, под которым он находился до сегодняшнего дня.