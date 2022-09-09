Протестующие собрались возле офиса президента Молдавии, сжигая счета за коммуналку
В столице Молдавии Кишинёве начались масштабные протесты возле здания офиса президента страны Майи Санду.
9 сентября представители молдавской оппозиционной партии "ШОР" собрались возле офиса президента Молдавии Майи Санду, скандируя лозунги с требованиями об её отставке. Известно, что протестующие массово сжигают счета за коммунальные услуги, выражая своё несогласие с энергетической политикой страны и ростом цен на энергоресурсы.
По данным российских журналистов, активисты также требуют отставки премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы, в то время как возле офиса Санду уже собралось порядка тысячи человек.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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