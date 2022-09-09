DPA: Украина потребует от России €300 млрд репараций

Министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью немецкому агентству DPA заявил, что Россия должна выплатить Украине минимум 300 миллиардов евро за ущерб, причиненный во время спецоперации.

"Мы требуем возмещения всех убытков, которые Россия нанесла Украине", - заявил Малюська немецким СМИ.

Он добавил, что на Генассамблее ООН киевские власти хотят добиться принятия резолюции, которая является основой для международного механизма возмещения ущерба

DPA сообщает, что ущерб, нанесенный Украине в результате российской военной специальной операции уже оценивается намного выше. Однако указанная сумма в 300 миллиардов евро соответствует активам Центробанка России в странах G7, которые были заморожены во время санкций.

Министр юстиции Украины также потребовал доступа к зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованным активам российских олигархов.