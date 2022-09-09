Русскоговорящие эмигранты заметно выделяются среди жителей Америки

Это касается не только внешности и поведения, но и повседневных привычек и традиций.

Самое главное, что выделяет русских из толпы американцев, - это суровое выражение лица и акцент. К слову, сами американцы говорят, что русский акцент похож на диалект выходцев из штата Мичиган.

В отличие от американцев, русскоязычные эмигранты часто нарушают правила поведения. Например, переходят дорогу в неположенном месте или шумят в позднее время суток.

Для американцев же правила очень важны. Они всегда борются за их соблюдение и могут спокойно "настучать" на соседей и прохожих куда надо, если замечают, что те нарушают установленные законом нормы.

Проявляются различия и в питании. Русских можно отличить в гипермаркете по набору продуктов в тележке.

Они всегда закупают простые и надежные продукты: крупы, макароны, картофель, хлеб, мясо. Это объясняется тем, что выходцы из России готовят, в основном, дома.

Продуктовая корзина американца, наоборот, будет набита "неполезной" и готовой едой: снеками, салатами, газировкой, чипсами.

Между русскоговорящими приезжими и коренными жителями США можно найти и другие отличия.

Но надо понимать, что Штаты - это "сборная солянка", и там прекрасно уживаются представители разных континентов, культур и национальностей.