Минобороны РФ: в Харьковской области уничтожено 50 солдат ВСУ из полка «Кракен»
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что на Харьковском участке фрона было ликвидировано порядка 50 солдат ВСУ.
9 сентября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл очередной брифинг ведомства, в рамках которого рассказал, что за минувшие сутки Военно-космические силы РФ нанесли прицельный ракетный удар по пунктам дислокации украинского нацбатальона "Кракен" в Харьковской области, уничтожив 50 бойцов ВСУ.
Из заявления Игоря Конашенкова также следует, что в тот же день российские силы спецоперации успешно нанесли удар по базе украинской 93-ей бригады ВСУ в ДНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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