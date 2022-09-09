Минобороны РФ: в Харьковской области уничтожено 50 солдат ВСУ из полка «Кракен»

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что на Харьковском участке фрона было ликвидировано порядка 50 солдат ВСУ.

9 сентября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл очередной брифинг ведомства, в рамках которого рассказал, что за минувшие сутки Военно-космические силы РФ нанесли прицельный ракетный удар по пунктам дислокации украинского нацбатальона "Кракен" в Харьковской области, уничтожив 50 бойцов ВСУ.

Из заявления Игоря Конашенкова также следует, что в тот же день российские силы спецоперации успешно нанесли удар по базе украинской 93-ей бригады ВСУ в ДНР.