Bloomberg: Германия и Австрия против введения потолка цен на российский газ

Правительство ФРГ в очередной раз выступили против ограничения цен на российский газ, как и некоторые другие страны Европейского союза. Об этом заявил глава Минэкономики страны Роберт Хабек.

Хабек подчеркнул, что многие страны ЕС «все еще имеют сильную зависимость от российских энергетических ресурсов, поэтому неуместно говорить о такой мере, когда необходимо понимать о проблеме, а не уходить от нее». Министр ФРГ выступил против и ограничения цен на газ для любых других поставщиков, так как «это неэффективный и неверный сигнал мировому рынку».

Сразу после заявления Хабека, его поддержал министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер. По его словам, определенная зависимость от поставок газа из России «никуда не уйдет», а вот газ с европейского рынка может попросту пропасть, так как российским экспортерам будет невыгодно его продавать.

Против введения потолка цен на российские энергоресурсы также выступают Венгрия, Чехия, Франция и Италия. Чешское правительство и вовсе считает, что необходимо исключить этот вопрос (о потолке цен на российский газ) из дискуссионной поверки дня. К слову, Чехия вполне может это сделать, так как председательствует в Европейском союзе.

Инициатива об ограничении цены на поставляемый российский газ в Европу выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В ответ на ее предложение, президент России Владимир Путин заявил, что в случае введения «каких-либо нерыночных ограничений, страна вообще может отказаться от поставок газа в такие государства».