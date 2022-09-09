Данилко вёл себя странно в эфире Ютуб-канала из-за того, что перебрал со снотворным

Исполнителя Андрея Данилко (Верка Сердючка) мучает бессоница. Общаясь с представителем СМИ онлайн, артист всё время сбивался, говорил невнятно, оправдываясь, что выпил слишком много снотворного.

Исполнитель Андрей Данилко (Верка Сердючка - сценический псевдоним) вышел в прямой эфир на Ютуб-канале. Поведения артиста было очень странным, а речь сбивчивой.

Данилко пояснил, что причиной тому проблемы со сном.

Певец обратился к журналистке: "Я сейчас немножко торможу, вот сегодня. Потому что я вчера превысил дозу мелатонина. И вот сегодня я сбивчиво говорю. А вчера было очень хорошо. Чего вы вчера не позвонили?".

Звезда сцены не скрывает, что может выпить горячительных напитков, чтобы лучше спать. В настоящее время он старается не злоупотреблять алкоголем, так как принимает снотворное. Ранее он не мог заснуть, даже используя лекарства.

Здоровье знаменитости ухудшилось из-за тяжелого многолетнего графика выступлений. Переутомление артиста привело к депрессии, одним из симптомов которой является бессонница.

Во время интервью Данилко пожаловался, что ему стало очень тяжело жить в конце февраля текущего года, когда РФ начала спецоперацию на Донбассе. И тогда, и сейчас певец находится в Киеве.

В течение 2 месяцев артист не мог взять себя в руки. В настоящее время он составил распорядок дня, правильно питается и занимается спортом.